В Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в зоне военной операции техники НАТО, причем устроить ее у посольств тех стран, которые поставляют данную технику Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказали в пресс-службе Госдумы, с таким предложением на пленарном заседании выступили депутаты в годовщину Прохоровского сражения (сражение между бронетанковыми частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля ‎1943 года).

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — сказал в ходе заседания Володин.

Ранее российские военные из отряда «Керчь» показали на видео захваченную БМП Bradley.

До этого премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.