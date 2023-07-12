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В Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО

Володин предложил организовать выставку техники НАТО у посольств поставляющих ее стран

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в зоне военной операции техники НАТО, причем устроить ее у посольств тех стран, которые поставляют данную технику Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказали в пресс-службе Госдумы, с таким предложением на пленарном заседании выступили депутаты в годовщину Прохоровского сражения (сражение между бронетанковыми частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля ‎1943 года).

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — сказал в ходе заседания Володин.

Ранее российские военные из отряда «Керчь» показали на видео захваченную БМП Bradley.

До этого премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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