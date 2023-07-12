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Глава Службы внешней разведки России рассказал об условиях для переговоров по Украине

Глава СВР Нарышкин заявил, что переговоры по Украине будут, но условия для них должны созреть

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Пресс-служба Российского исторического общества

Условия для мирных переговоров России с Украиной должны созреть, но они будут. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, переговоры в любом случае будут, так как любой конфликт должен заканчиваться за столом переговоров, однако для этого должны появиться определенные условия.

«То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно, потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны еще созреть», — сказал Нарышкин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в зоне украинского конфликта должна измениться к концу лета, и мирные переговоры могут начаться осенью.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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