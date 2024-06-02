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Россиянам рассказали, в каком молоке больше всего жира

Гастроэнтеролог Утюмова: оленье молоко – рекордсмен по содержанию жира

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Оленье молоко, используемое северными народами, — самое калорийное. По сравнению с коровьим, оно содержит в три раза больше белка и в пять раз больше жира. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям. Из недостатков такого молока можно отметить наиболее высокое содержание жиров, чем в любом другом молоке животного происхождения — его калорийность составляет 2725 ккал на 1 кг продукта. Помимо этого, вкус оленьего молока насыщенный, терпкий и немного резкий, поэтому пить его в сыром виде сможет не каждый», — пояснила гастроэнтеролог.

Чтобы защититься от дискомфорта в ЖКТ из-за большого количества жиров, цельное оленье молоко следует разбавить водой, отметила Утюмова.

Эксперт РАН Остроухова добавила, что оленье молоко благотворно влияет на здоровье пожилых. Одно исследование показало, что включение его в рацион позволяет повысить работоспособность и укрепить мышцы.

Подробнее о пользе коровьего и экзотических видов молока — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо молоко, наиболее похожее на человеческое.

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