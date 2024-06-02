В Италии подтвердили визит Зеленского на саммит «Большой семерки»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в июне в Апулии. Ее слова приводит агентство ANSA.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в [встрече] G7 в Апулии», — сказала Мелони.

Она также уточнила, что в мероприятии будут участвовать минимум пятнадцать приглашенных гостей.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности. Как сообщили источники агентства, Зеленский присоединится к президенту Джо Байдену и другим лидерам стран G7, когда они соберутся в Италии 13 июня, «чтобы обсудить частные вопросы».

Отмечается, что украинский лидер стремится «подтолкнуть» страны G7 к тому, что они передали Киеву оружия большей дальности, которое позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории РФ.

Ранеестало известно отношение стран G7 к увольнению Залужного.