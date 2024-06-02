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Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковую машину в Курской области

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на авто

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В районе села Крупец Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — написал Смирнов.

О состоянии пострадавших не сообщается.

До этого в селе Грузское Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили несколько боеприпасов, в результате этого были повреждены три автомобиля, один из которых загорелся. Один человек пострадал.

Также в Курской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль «КамАЗ», ранения получил водитель.

Ранее в Дагестане из-за непогоды обрушился автомобильный мост.

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