Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа роль США в планировании операции Израиля в Рафахе

WSJ: Израиль перепланировал операцию в Рафахе с учетом красных линий США

close
100%
Fatima Shbair/AP

Израиль перепланировал операцию в Рафахе с учетом красных линий США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, чтобы избежать кризиса в отношениях с ближайшим союзником, Израиль отказался от первоначального плана по зачистке Рафаха двумя дивизиями и сделал выбор в пользу блокировки границы между сектором Газа и Египтом, предпринимая рейды в Рафах.

В США подчеркнули, что в арабских странах зачастую неверно трактовали позицию Вашингтона по операцию в Рафахе. Отмечается, что США не оспаривают право Израиля на проведение операции, но требуют, чтобы методы были менее кровопролитными и разрушительными, чем в секторе Газа или Хан-Юнисе.

До этого США и страны Европы раскритиковали израильский удар по городу Рафах.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела танки в Рафах.

Ранее США попросили Израиль составить «надежный план» наступления на Рафах.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами