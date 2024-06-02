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Землетрясение произошло в Северной Осетии

В двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2

В двух районах Северной Осетии утром произошло землетрясение. Об этом сообщил Telegram-канал «Крылья TV Осетия».

Подземные толчки ощутили жители в Кировском и Ирафском районах республики в 05:28 мск. Очаг землетрясения находился в 5 км от села Старый Урух Кабардино-Балкарии на глубине 10 км.

Магнитуда землетрясения, по данным сейсмологов, составила 4,2.

Утром 1 июня у южных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5. Эпицентр находился в Тихом океане в 104 км восточнее курильского острова Итуруп. Очаг залегал на глубине 92 км.

22 мая землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Новосибирской области. Эпицентр зафиксированного в 6:46 мск подземного толчка находился примерно в 7 км юго-западнее села Елбаши в Искитимском районе.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Ранее сообщалось, что неопознанный светящийся объект пронесся над городами России.

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