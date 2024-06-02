«Реал» 41 год не проигрывает в финалах еврокубков

Мадридский «Реал» после победы над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов довел беспроигрышную серию в финалах еврокубковых турниров до 41 года.

В последний раз «сливочные» уступали в матчах за европейский трофей в 1983 году — это случилось в финале Кубка обладателей кубков против шотландского «Абердина» (1:2), который возглавлял Алекс Фергюсон.

В последний раз в финале Кубка чемпионов «Реал» уступал в 1981 году, тогда победу в турнире одержал «Ливерпуль».

Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу, добытую в 1997 году. В прошлом сезоне Лиги чемпионов победил английский «Манчестер Сити», выиграв первый подобный трофей в истории.

Ранее «Реал» повторил достижение 1932 года.