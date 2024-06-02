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В Белгороде отменена ракетная опасность

Гладков сообщил, что в Белгороде отменили ракетную опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Отбой ракетной опасности», — написал он.

Ракетная опасность была запущена в Белгороде и Белгородском районе 2 июня в 9:39 (мск).

Утром 2 июня Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

По его словам, в Белгороде после отражения украинской воздушной атаки повреждений домовладений нет.

До этого председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что видео с заявлениями официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, оказалось подделкой. До этого в сети появилось видео с якобы словами представителя Госдепа, что Белгород опустел.

Ранее в США не исключили все более глубоких ударов американским оружием по РФ.

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