НАТО обвинили в сознательной дискредитации политики Китая

Миссия КНР при Евросоюзе обвинила Вашингтон в преднамеренной дискредитации политики Пекина после публикации коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Заявление была размещено на сайте миссии.

«При полном игнорировании основных фактов коммюнике произвольно искажает позицию и политику Китая и преднамеренно порочит Китай», — заявили в миссии МИД КНР и подчеркнули, что отвергают предъявленные обвинения.

В коммюнике НАТО утверждается, что заявленные Китаем амбиции и якобы осуществляемая им политика давления бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также, что Китай бросает «системные вызовы» Североатлантическому союзу. В МИД КНР отметили, что коммюнике было выдержано в духе «холодной войны».

«НАТО, региональный военный блок, выдвигает беспочвенные обвинения и вмешивается в происходящее за пределами своих границ, инициируя конфронтацию. Это полностью разоблачает лицемерие НАТО и его стремление к расширению и гегемонии», — заявили в МИД Китая.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает Китай как противника.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».