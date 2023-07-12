Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский посол раскритиковал готовность Франции передать ВСУ ракеты SCALP

Посол РФ во Франции Мешков осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет дальнего действия

close
100%
Thierry Wurtz/MBDA

Франция все сильнее опосредованно втягивается в войну против России за счет поставок Киеву 50 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP. Такое заявление сделал посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

«Естественно, такое решение, нельзя сказать, что поддерживается всем французским обществом, потому что все прекрасно понимают, что Франция все больше и больше втягивается в войну против России», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Париж пока участвует в военных действиях против России опосредованно, что противоречит интересам французов. Этот акт, по мнению Мешкова, заслуживает самого сурового осуждения.

Дипломат обратил внимание, что верить обещаниям властей Киева о применении ракет только на линии боевого соприкосновения нельзя.

«Все это, конечно, чушь, потому что получить от преступного террористического (режима. — Ред.) какие-то гарантии — это смехотворно», — резюмировал посол.

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение поставок вооружений и техники на Украину. Он объявил о передаче ВСУ высокоточных дальнобойных ракетах класса «воздух-земля» SCALP, которые способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 700 км.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях