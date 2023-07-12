Российский посол раскритиковал готовность Франции передать ВСУ ракеты SCALP

Франция все сильнее опосредованно втягивается в войну против России за счет поставок Киеву 50 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP. Такое заявление сделал посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

«Естественно, такое решение, нельзя сказать, что поддерживается всем французским обществом, потому что все прекрасно понимают, что Франция все больше и больше втягивается в войну против России», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Париж пока участвует в военных действиях против России опосредованно, что противоречит интересам французов. Этот акт, по мнению Мешкова, заслуживает самого сурового осуждения.

Дипломат обратил внимание, что верить обещаниям властей Киева о применении ракет только на линии боевого соприкосновения нельзя.

«Все это, конечно, чушь, потому что получить от преступного террористического (режима. — Ред.) какие-то гарантии — это смехотворно», — резюмировал посол.

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение поставок вооружений и техники на Украину. Он объявил о передаче ВСУ высокоточных дальнобойных ракетах класса «воздух-земля» SCALP, которые способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 700 км.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.