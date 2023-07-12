В Литве посоветовали Украине радоваться решению «исторического» саммита НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа позитивно воспринимает итоги первого дня саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Вильнюсе 11 июля, передает LRT. По его словам, стоит радоваться, потому что решение блока по Украине могло быть не принято.

«Давайте отметим то, чего мы достигли, потому что могло случиться так, что решение не было бы принято <…> думаю, Вильнюс может претендовать на то, чтобы стать городом, где состоялся исторический саммит НАТО», — отметил Науседа.

Он также добавил, что первый день саммита, в ходе которого лидеры НАТО подтвердили готовность принять Украину в состав альянса, когда она будет соответствовать необходимым критериям, получился «впечатляющим». Науседа подчеркнул, что не собирается гадать в отношении сроков вступления Киева в блок.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.