Лавров встретится с генсеком АСЕАН и коллегами из Юго-Восточной Азии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 июля встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса Ретно Марсуди и Салемсаем Коммаситом, а также генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречи пройдут в Джакарте в преддверии министерских совещаний по линии АСЕАН.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

До этого министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил о готовности РФ предоставить странам АСЕАН инструменты для взаимной торговли.

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