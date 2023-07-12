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Лавров встретится с генсеком АСЕАН и коллегами из Юго-Восточной Азии

Захарова: Лавров встретится с генсеком АСЕАН и коллегами из Лаоса и Индонезии 12 июля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 июля встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса Ретно Марсуди и Салемсаем Коммаситом, а также генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречи пройдут в Джакарте в преддверии министерских совещаний по линии АСЕАН.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

До этого министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил о готовности РФ предоставить странам АСЕАН инструменты для взаимной торговли.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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