Во вторник, 12 июля, в дипломатической миссии Китая в Европейском Союзе было заявлено, что Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность и сделает решительный отпор любым действиям НАТО, которые наносят ущерб законным правам и интересам Китая. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о договоренности стран альянса противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. Согласно коммюнике саммита, политика Китая представляет вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но Китай остается открытым для взаимодействия. Об этом пишет РИА Новости.

Китай обвинил НАТО в намеренной дискредитации и назвал альянс «продуктом холодной войны» с известными «злодеяниями». В заявлении на сайте дипломатической миссии отмечается, что в условиях непрерывного ухудшения ситуации в области международной безопасности НАТО, вместо выполнения своих обязанностей, слепо обвиняет другие страны и продолжает вмешиваться во внутренние дела других государств, создавая конфронтацию. Заявление также отмечает «лицемерную природу» НАТО и его «стремление к экспансии и гегемонии».

В дипломатической миссии Китая заявили, что открыто сообщают НАТО о решимости Китая твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Китай также решительно выступает против расширения НАТО на восток в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Любые действия, которые наносят ущерб законным правам и интересам Китая, будут встречены решительным противодействием, указали дипломаты из КНР.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.