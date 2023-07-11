В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе приняли решение упразднить план действий для членства Украины — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны., заявил журналистам генсек Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

Генсек уточнил, что для Украины смягчили «формальные» условия для присоединения. По его словам, Украину пригласят к участию в НАТО, когда все государства-члены альянса согласятся на это, и Киев выполнит условия.

«Двухшаговый процесс станет для Украины одношаговым. Мы сможем пригласить Украину, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены. <...>В конце концов союзники должны оценить условия для вступления и принять решение», — отметил он.

Также, как ожидается, будет создан совет Украина – НАТО. Ранее генсек заявлял, что основным посланием саммита в Литве станет увеличение объемов военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет потенциального членства Украины в НАТО.

Ранее Столтенберг признался, когда НАТО начало готовить солдат ВСУ.