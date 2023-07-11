Лавров объяснил, почему конфликт на Украине не заканчивается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вооруженный конфликт на Украине не закончится, пока Запад не откажется от идеи нанести России стратегическое поражение руками Киева. Об этом он заявил в интервью индонезийскому изданию Kompas.

По мнению Лаврова, вооруженное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока западные государства не откажутся от планов по сохранению доминирования, а также идеи нанести РФ стратегическое поражение руками Украины.

По словам министра, пока нет признаков того, что запад может изменить свою позицию. По его словам, США и страны Запада продолжают снабжать Украину оружием и подталкивать ее к военным действиям.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе приняли решение упразднить план действий для членства Украины — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет потенциального членства Украины в НАТО.