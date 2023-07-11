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Лукашенко похвалил поляков за фляки

Лукашенко попробовал колбасную продукцию на комбинате в Витебской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области, где посетил комплекс «Павлинка» агрокомбината «Юбилейный». Как сообщает Sputnik Беларусь, глава государства лично провел дегустацию местных деликатесов.

Вместе с Лукашенко на дегустации присутствовали директор агрокомбината Александр Фирсин и министр сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло.

Фирсин похвастался президенту колбасной и деликатесной продукцией комбината, обратив внимание на блюдо из говяжьего рубца и требухи — зельц фляки. Сотрудники комбината, как заявил Фирсин, «подсмотрели» рецепт у поляков и сочли его «очень козырным».

«Вот поляки придумали! Не все у них плохо. Ты поляков не любишь, но тем не менее, они молодцы», — сказал Лукашенко, пробуя мясное блюдо и закусывая его хлебом.

В Польше фляки — это густой суп из говяжьего рубца, специй и овощей.

Ранее Лукашенко рассказал, что у его сына Николая есть номер телефона Зеленского.

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