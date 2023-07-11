Президент США Джо Байден пропустит ужин с лидерами стран НАТО на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Байден не будет присутствовать на ужине с лидерами НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина этого состоит в том, что «у президента четыре дня заполнены официальными делами и он готовится к большой речи в среду в дополнение к следующему дню саммита».

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с коллегой из США Джо Байденом. До этого стало известно, что президент США на полях стартующего во вторник в Вильнюсе саммита НАТО был намерен провести встречи с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. В Белом доме официально не раскрывали программу двухсторонних встреч Байдена в Вильнюсе.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Байдена уличили в использовании шпаргалки на встрече с премьером Британии Риши Сунаком.