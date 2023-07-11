Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО оценили возможность использования ядерного оружия

В НАТО назвали чрезвычайно далекой перспективу использования ядерного оружия

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Страны НАТО оценивают возможность использования членами альянса ядерного оружия как «крайне маловероятную». Об этом говорится в коммюнике саммита альянса, проходящем в литовском Вильнюсе.

«Обстоятельства, при которых НАТО, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны», — говорится в заявлении.

Также страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Российскую Федерацию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евро-атлантическом регионе.

Кроме того, стало известно что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднит план действий для членства Украины.

11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что НАТО не стремится вступить в конфликт с РФ, так как уже в нем участвует.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях