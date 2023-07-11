В НАТО оценили возможность использования ядерного оружия

Страны НАТО оценивают возможность использования членами альянса ядерного оружия как «крайне маловероятную». Об этом говорится в коммюнике саммита альянса, проходящем в литовском Вильнюсе.

«Обстоятельства, при которых НАТО, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны», — говорится в заявлении.

Также страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Российскую Федерацию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евро-атлантическом регионе.

Кроме того, стало известно что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднит план действий для членства Украины.

11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что НАТО не стремится вступить в конфликт с РФ, так как уже в нем участвует.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.