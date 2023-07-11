Греция надеется на выход из состояния вечной напряженности с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что рассчитывает на преодоления разногласий с Турцией и улучшение отношений между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ради этого он собирается встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Литве 12 июля.

«Мы оба, получившие сильный мандат от народа, можем сделать первый шаг к перезапуску отношений между Грецией и Турцией. Мы не обречены жить с Турцией в атмосфере постоянной напряженности. У нас, очевидно, есть существенные разногласия, но мы можем договориться», — отметил Мицотакис.

Он также добавил, что Греция и Турция могут урегулировать свой единственный двусторонний спор о демаркации морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье с помощью дорожной карты. Мицотакис подчеркнул, что речь идет о документе, который будет составлен на основе как добрососедских отношений, так и уважения международного права.

Ранее Эрдоган пригрозил изменением поведения Турции в Эгейском море.