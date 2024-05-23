В Армении указали на разногласия по тексту мирного соглашения с Азербайджаном

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что у Еревана и Баку сохраняются определенные разногласия по тексту мирного соглашения, однако работа над документом продолжается. Его слова приводит 24News.

«Со стороны Армении есть готовность подписать и реализовать соглашение об урегулировании отношений и мире. Что касается позиции Азербайджана, как мы раньше говорили, все еще существуют некоторые разногласия», — заявил Костанян.

Он выразил надежду, что сторонам удастся «добиться единого текста, работа в этом направлении продолжается». На каждой встрече стороны пытаются сблизить позиции, подчеркнул замглавы МИД Армении.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начало делимитации (определения госграницы с нанесением ее на карту) и демаркации (определения четкого разграничения) границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. По мнению президента, данное решение дает надежду на то, что, спустя долгое время, между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану.