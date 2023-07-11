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Захарова объяснила незаинтересованность Польши во вступлении Украины в НАТО

Захарова: Польша не хочет видеть Украину в НАТО из-за желания заполучить украинские земли

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Petrov Sergey/Global Look Press

Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО, потому что она сама заинтересована в получении украинских территорий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В интервью Al Jazeera дипломат отметила, что Польша уже считает своими западную часть Украины и эта тема для Польши, члена НАТО, только начинает открываться. Поэтому, подчеркнула Захарова, если Украина будет включена в НАТО, тогда и самим натовцам надо будет признавать ее границы.

«С точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», — сказала представитель МИД.

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Перед началом мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок признает наличие у Украины больших проблем при проведении контрнаступления, поэтому ответом Североатлантического альянса должно быть усиление военной поддержки Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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