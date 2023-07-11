В МИД Венгрии дали рекомендацию Украине по вступлению в НАТО

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Североатлантический альянс не только военный союз, но и объединение, предполагающее общие ценности, в том числе уважение прав национальных меньшинств. Об этом сообщается в эфире канала М1.

Сийярто 11 июля прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе в составе делегации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Поэтому условия для членства должны быть выполнены не только с военной точки зрения, но и с точки зрения ценностной...» — объяснил министр иностранных дел Венгрии.

По словам Сийярто, важно, чтобы Киев занимался защитой, уважением и укреплением прав нацменьшинств.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки поможет Украине плавно вступить в НАТО.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Киеву предложат вступить в Североатлантический альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.