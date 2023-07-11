Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) вместе с президентом Молдавии Майей Санду устанавливают в стране диктатуру, считает бывший глава государства Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что за два года ситуация в республике серьезно ухудшилась.

«Ровно два года, как в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых к власти в стране пришла PAS. Думаю, что подавляющее большинство молдаван, голосовавших тогда за эту партию, по прошествии двух лет согласятся с тем, что это — самое слабое руководство Молдовы за всю ее историю», — отметил Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон предупредил о планах Запада использовать Молдавию против России.