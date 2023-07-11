Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о сложностях предоставления членства Украине в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что страны Европы выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и выложили запись беседы в своем Telegram-канале.

По словам Киссинджера, в ходе ежегодной встречи Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры, страны Европы выступили против вступления Украины в НАТО.

Бывший американский дипломат назвал такую позицию странной, поскольку технически Европа оказывает Киеву помощь.

До этого экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, и заявил, что она, возможно, не принесет мир и безопасность в Европу.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.