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В Белом доме заявили о предстоящих встречах Байдена и Зеленского

Белый дом: Байден пообщается с Зеленским на двусторонней встрече и на полях саммита НАТО

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден пообщается с украинским лидером Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сказал на брифинге в столице Литвы, передает РИА Новости.

«У президента Байдена будет возможность пообщаться с ним (Зеленским. — «Газета.Ru») как в двустороннем формате, так и на полях завтрашней встречи (саммита. — «Газета.Ru»)», — заявил Салливан.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Зеленский ожидает, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

До этого посол Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис заявлял, что саммит Североатлантического альянса может закончить переговоры по итоговому заявлению относительно членства Украины к полудню 11 июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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