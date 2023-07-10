Власти Молдавии рассказали о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, Кишинев вместе с европейскими партнерами хочет мирного урегулирования ситуации с Приднестровьем.

«Если нам это не удастся в ближайшие годы, никто не будет держать Республику Молдова в заложниках этой ситуации», — пояснил Попеску.

Он добавил, что власти Молдавии получали сигнал о том, что, если непризнанную территорию не удастся реинтегрировать до момента вступления страны в союз, то Кишинев примут с той территорией, которой он управляет. Работа по реинтеграции Приднестровья может быть продолжена позже.

До этого вице-премьер Молдавии Олег Серебрян говорил, что Кишинев настроен на продолжение процесса по возвращению непризнанного Приднестровья в состав страны вне зависимости от курса на европейскую интеграцию.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.