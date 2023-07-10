Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином в Пекине

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко встретилась с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в КНР. Соответствующие кадры распространил телеканал «Звезда».

Матвиенко возглавила российскую делегацию на очном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. В Пекин ее пригласил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Как сообщило агентство ТАСС, в ходе встречи Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания», — сказала Матвиенко.

По ее словам, российский лидер «тепло вспоминал» встречу с председателем КНР, прошедшую в марте в Москве. Путин передал Си Цзиньпину устное послание, уточнила Матвиенко.

Также парламентарий сказала китайскому лидеру, что в России «абсолютный консенсус в отношении развития» отношений между Москвой и Пекином, как обществе, так и у президента. Матвиенко добавила, что развитие сотрудничества соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку.

Ранее Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела свои войска с Украины.