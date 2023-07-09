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Зеленский прокомментировал возможное применение Россией ядерного оружия

Зеленский заявил, что не верит в возможность применения Россией ядерного оружия

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ABC News заявил, что Украина не верит в возможность применения Россией ядерного оружия.

В интервью Зеленский сказал, что не верит, что Путин прибегнет к применению ядерного оружия. Он добавил, что украинская разведка считает, что Россия могла заминировать Запорожскую атомную электростанцию.

В сентябре прошлого года Зеленский также заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия Россией.

Ранее Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к обстрелам украинских АЭС и ядерных объектов в Восточной Европе, если окажется, что сбитые сегодня ракеты ВСУ целились в Смоленскую атомную станцию.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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