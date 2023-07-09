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Глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай

Глава Минфина США Йеллен назвала свою поездку в Китай конструктивной

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Al Drago/Pool via Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью в программе CBS News назвала конструктивной поездку в Китай и заявила, что провела там серию «очень содержательных встреч».

«У меня состоялась очень конструктивная поездка. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч», — сказала она.

Йеллен отметила, что провела «около 10 часов встреч», включая разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном, а также вице-президентом Народного банка Китая и главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

По ее словам, были проведены предметные разговоры о мировой экономике и событиях в экономиках США и КНР, а также о финансовых рынках.

До этого сообщалось, что Йеллен допустила ряд ошибок, нарушив правила дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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