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Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о приглашении Швеции в НАТО

Байден ушел от ответа на вопрос, пригласят ли Швецию в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден не стал конкретно отвечать на вопрос о том, пригласят ли официально Швецию в НАТО на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал CNN, передает ТАСС.

«Да, я оптимистично [настроен]. Я недавно встречался здесь с премьер-министром Швеции. У Швеции такие же ценности как у НАТО. Я думаю, они должны быть членами НАТО», — сказал он.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти Турции продолжают придерживаться политики открытых дверей Североатлантического альянса. По его словам, несмотря на это, Анкара до сих пор не может окончательно поддержать присоединение Швеции к блоку.

7 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что власти Венгрии не имеют ничего против вступления Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, Будапешт уже одобрил путь королевства в НАТО.

До этого сообщалось, что вопрос членства Швеции в НАТО может быть решен на саммите альянса в Вильнюсе после встречи президентов Турции и США. Отмечалось, что решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых Стокгольмом перед Анкарой, и «политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции».

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.

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