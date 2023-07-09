В Минфине США рассказали об отношениях с Китаем

Руководитель Министерства финансов США Джаннет Йелелн заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц обеих стран уже находятся на «более прочной основе». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, ее двусторонние встречи, длившиеся в общей сложности около 10 часов в течение двух дней, стали шагом в усилиях двух государств по укреплению отношений между США и Китаем.

По ее словам, в результате переговоров двусторонние отношения сейчас находятся «на более прочной основе».

Йеллен отметила, что Вашингтон и Пекин «обязаны ответственно управлять [двусторонними] отношениями», несмотря на «серьезные разногласия» между двумя странами.

До этого председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит главы Министерства финансов США Джанет Йеллен в Пекин — отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.