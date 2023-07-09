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В Совфеде раскритиковали визит министра финансов США в Китай

Сенатор Пушков о визите Йеллен в КНР: США что-то очень нужно от Пекина

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит главы Министерства финансов США Джанет Йеллен в Пекин — отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор сослался на публикацию в The New York Post, в которой говорилось о чрезмерной приветливости Йеллен. Сенатор раскритиковал поведение министра и предположил, что США стремятся что-то получить от Китая.

По его мнению, Йеллен приехала в Китай, чтобы «кланяться китайскому коллеге», а «новая неуверенность США перед лицом Китая отражает внутреннее состояние американских правящих кругов».

«И, судя по всему, американцам что-то очень нужно от Пекина», — считает Пушков.

До этого стало известно, что Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провели в Пекине «откровенные, конструктивные и обстоятельные» переговоры.

Переговоры были посвящены взаимодействию по макроэкономическим вопросам. Йеллен обсудила подход администрации США к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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