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Глава минфина США и вице-премьер Госсовета КНР провели «откровенные переговоры»

Глава минфина США и вице-премьер Госсовета КНР обсудили экономическую конкуренцию

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Mark Schiefelbein/Pool/Reuters

Глава минфина США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провели в Пекине «откровенные, конструктивные и обстоятельные» переговоры, сообщает Reuters.

Переговоры были посвящены взаимодействию по макроэкономическим вопросам. Йеллен обсудила подход администрации США к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем.

Ранее Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении россиянина Андрея Иванова, одной российской компании и трех зарубежных юрлиц, которые, по мнению ведомства, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Согласно данным ведомства, в санкционный список были добавлены российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), а также Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

В заявлении указывается, что вышеуказанные компании действовали или намеревались действовать в интересах либо от имени Пригожина, оказывали финансовую поддержку ЧВК «Вагнер».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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