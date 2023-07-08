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В Госдуме прокомментировали слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

Депутат Белик: слова Эрдогана не означают помощь по вступлению Украины в НАТО

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uma.gov.ru/Wikipedia

Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому содействовать — две разные вещи, слова поддержки зачастую просто остаются словами. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

7 июля Эрдоган ходе пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку. Также турецкий лидер отметил, что Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс.

По мнению Белика, в целом, в заявлениях турецкого президента прослеживается стремление быть посредником между Украиной и Россией.

Парламентарий также добавил, что Эрдоган пытается лавировать в политической обстановке, ставя во главу угла национальные интересы Турции и свои амбиции.

Также Белик отметил, что слова турецкого лидера о поддержке Киева лишь являются часть того, чего чему следуют страны Североатлантического альянса, однако это не означает то, что конец таких переговоров как-либо скажется на ситуации.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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