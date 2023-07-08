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В Совфеде назвали серьезной эскалацией отправку кассетных бомб США Украине

Сенатор Карасин заявил, что мир не сможет смириться с передачей кассетных боеприпасов Киеву

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Решение США по кассетным бомбам для Украины заставит задуматься участников предстоящего саммита НАТО в Литве, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что подобные шаги приведут лишь к росту жертв среди гражданских.

«Поставки кассетных боеприпасов зарвавшимся радикалам это уже серьезная эскалация, число жертв среди мирного населения может вырасти кратно! Молча смириться с таким решением НАТО международное сообщество не сможет. Иначе — следующим этапом станет общемировая непредсказуемость, без каких-либо сдержек и моральных ограничителей», — написал Карасин.

Он также добавил, что вряд ли можно ждать на саммите Североатлантического альянса каких-то решений в пользу вступления Украины, чего активно требует Киев.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.

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