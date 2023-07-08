В США обвинили Белый дом во лжи по делу о кокаине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала ложное утверждение о том, что членов семьи президента США Джо Байдена не было в официальной резиденции американского лидера за несколько дней до обнаружения пакетика с кокаином сотрудниками Секретной службы, передает Fox News. По информации телеканала, это опровергает отчет их сотрудников, входящих в пресс-пул главы государства.

Как отмечает Fox News, в пятницу, 30 июня, Байден выступил перед журналистами в Белом доме и не покидал здание вместе с первой леди США Джилл Байден, своим сыном Хантером и внуком Бо до 18.34 по местному времени. В то же время Жан-Пьер заявляла, что с 30 июня по 4 июля главы государства не было в резиденции.

«Их не было здесь в пятницу [30 июня]. Их не было здесь в субботу [1 июля]. Их не было здесь в воскресенье [2 июля]. Их не было здесь даже в понедельник [3 июля]. Они вернулись во вторник [4 июля]. Так что задавать этот вопрос [о том, мог ли кокаин принадлежать кому-то из членов семьи Байдена] на самом деле невероятно безответственно», — подчеркивала пресс-секретарь Белого дома на брифинге 7 июля.

Сотрудники Секретной службы обнаружили подозрительное вещество в Белом доме вечером 2 июля, проведя частичную эвакуацию резиденции американского лидера. В ходе расследования выяснилось, что им оказался пакетик с кокаином. В ведомстве пока не установили, как наркотики могли попасть в Белым дом. В консервативных СМИ не исключают, что вещество мог пронести Хантер Байден, известный скандалами, связанными с алкоголем и наркотиками. При этом предшественник Байдена Дональд Трамп допускал, что кокаин был для самого президента США.

Ранее в США начали принимать ставки на то, кто пронес кокаин в Белый дом.