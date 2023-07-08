Посольство России упрекло США в поставках кассетных боеприпасов Украине

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии считают, что в правительстве Соединенных Штатов наплевали на озвученные возражения правозащитников и людей, которые обеспокоены перспективой масштабных жертв среди гражданского населения.

До этого директор вашингтонского отделения международной правозащитной организации Human RIghts Watch Сара Йегер заявила, что не согласна с решением американской администрации направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы и не считает достаточными утверждения, которыми Вашингтон объяснил эти поставки.

В США сообщили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. Как заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, при этом Соединенные Штаты признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

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