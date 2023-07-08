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Эрдоган заявил о поддержке Украины

Эрдоган: Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара продолжит оказывать Киеву всяческую поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция с самого начала конфликта демонстрировала солидарность с Украиной и помогала во многих областях, включая политическую, экономическую и сферу безопасности.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара прилагала интенсивные усилия для окончания конфликта с помощью переговоров, основываясь на международном праве.

«Мы будем продолжать наши усилия для урегулирования. Несмотря на произошедшее, дружба между Турцией и Украиной всецело укрепилась. Хочу, чтобы нынешние переговоры были полезны как для наших стран, так и для нашего региона и международного сообщества», — пояснил Эрдоган.

До этого Эрдоган говорил, что Украина имеет право на вступление в НАТО.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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