Украину ожидает повторение истории с уходом западных сил из Афганистана, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, в Киеве должны быть готовы к такому развитию событий.

«Украину ждет план «Б», тот самый сценарий, вошедший в современную историю как «афганский исход». К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что подобный сценарий вызван поведением президента Украины Владимира Зеленского, который поставил западные страны во главе США в тупиковую ситуацию. Шеремет подчеркнул, что в таких условиях «гибридная интервенция» Запада стала бессмысленной.

В августе 2021 года 20-летняя миссия США и ее союзников в Афганистане подошла к концу, стороны выводили войска, передавая контроль за безопасностью в стране правительству республики, которое Запад последовательно поддерживал долгие годы. Однако уход сил превратился фактически в бегство, когда к середине месяца контроль над государством захватил «Талибан» (организация запрещена в России). Вместе с силами Запада страну захотели покинуть сотни граждан Афганистана: люди залезали на улетающие самолеты, пытались пересечь границу, искали любые способы уехать из страны. Сам процесс эвакуации военных был омрачен нехваткой самолетов, сбитой координацией и даже серией терактов. Впоследствии многие официальные лица в США и ЕС называли уход из Афганистана поражением Запада.

Ранее в США не исключили повторения провала Вашингтона в Афганистане на Украине.