Третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери для украинских войск, началась для того, чтобы оправдать огромные средства, которые были вложены Западом в конфликт, сказал Life политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

«Активные действия ВСУ, которые сейчас окрестили как третью волну наступления явно приурочены к саммиту НАТО 11-12 июля, чтобы показать хоть какой-то результат перед Западом и оправдать сумасшедшие затраты на поставку техники для украинской армии», — указал эксперт.

Кисляков указал также на то, что сейчас в странах НАТО наблюдаются проблемы. Например, во Франции прошли масштабные акции протеста, в США откладывают принятие решения о поставках Украине истребителей F-16.

«Конечно, никто отказываться от поставок вооружения для Украины не будет, однако комплекс противоречий внутри НАТО и неудачное наступление ВСУ могут значительно повлиять на масштаб и объемы поставок техники и боеприпасов для нужд украинской армии», — добавил политолог.

Утром 5 июля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные силы в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита Североатлантического альянса.

Он также добавил, что в настоящий момент сложная ситуация с боевыми действиями складывается от Днепра практически до стыка в Запорожской области и ДНР. Однако Кимаковский считает, что действия ВСУ в регионе остаются безуспешными и военные не смогут пройти дальше первой линии обороны.

Ранее отставной генерал французской армии, специалист по России и Ближнему Востоку Жан-Бернар Пинатель спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ.