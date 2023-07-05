Newsweek рассказал о работе ЦРУ с Польшей для помощи Украине

Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США использует Польшу как узловой центр, c помощью которого связывается со своими агентами в России и на Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, соглашение об использовании Польши в таком качестве было достигнуто примерно через месяц после начала российской специальной военной операции на Украине, когда директор ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой.

Newsweek утверждает, что из Польши оперативники ЦРУ могут связываться с многочисленными агентами, в том числе со шпионами в России и на Украине. Почти все сотрудники центра специальных мероприятий ведомства, которые взаимодействуют с украинскими коллегами и силами специальных операций 20 стран, размещены на базах в Польше, говорится в статье.

Издание подчеркивает, что непосредственно слаженное взаимодействие ЦРУ с властями Польши помогло предотвратить дипломатический кризис в ноябре 2022 года после падения украинской ракеты вблизи польского села Пшеводув. Бернс, летевший из Турции на Украину, получил эти разведданные из США, и в срочном порядке передал их президенту Польши Анджею Дуде.

В этой же статье говорится, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США находятся на территории Украины и выступают в качестве «основного переговорщика».

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