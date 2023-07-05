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Кабмин Франции обсуждает блокировку соцсетей

В правительстве Франции сообщили о планах блокировать соцсети на время беспорядков

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Juan Medina/Reuters

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил о планах блокировать социальные сети на время беспорядков, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы межпартийная рабочая группа, в которую входили бы парламентарии всех политических течений двух палат (верхней и нижней парламента. – Ред.) могли совместно, исходя из произошедших событий, рассмотреть изменения в законопроект, который был представлен на совете министров несколько недель назад и который затрагивает кибербезопасность и использование цифровых инструментов», — объяснил Веран.

Представитель кабмина указал на несколько особенностей предложений по ограничению соцсетей — например, предлагает блокировать геопозицию, чтобы не позволить поджигателям собираться вместе. Также Веран напомнил, что кабмин Франции требует от цифровых платформ немедленно удалять все сообщения с призывами к насилию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отключения социальных сетей в случае обострения кризиса в стране.

Акции протеста во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Они переросли в столкновения с полицией, погромы магазинов и торговых центров, грабежи.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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