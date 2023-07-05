Талибы* заявили о планах участвовать в ШОС

Талибы (организация запрещена в России) заявили, что хотят принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Об этом говорится в заявлении МИД Афганистана, передает «Интерфакс».

В Талибане заявили, что приветствуют такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона.

В заявлении также говорится, что Кабул поддерживает итоговую декларацию саммита ШОС в той части, где говорится о поддержке свободного от войн и наркотиков Афганистана.

Кроме того, в МИД Афганистана согласились с необходимостью продолжения оказания гуманитарной помощи населению страны и содействия возвращению беженцев.

При этом Талибан выразил несогласие с утверждениями стран-участниц ШОС, что талибанское правительство не является инклюзивным.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком по примеру НАТО или открытым регулярным совещанием по безопасности, но занимает промежуточную позицию.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на территориях стран-членов, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и т.д.

Ранее Иран вступил в ШОС.