Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Раисат Акиповой из Дагестана, которая расстроилась, что не смогла увидеться с президентом в Дербенте, передает РИА Новости.

Путин рассказал, что ему показали фото девочки, где она плачет, после чего он решил пригласить ее с родителями в Москву.

«Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», — сказал он.

Президент пригласил гостью посмотреть, где он работает, и после этого вместе попить чай.

Ранее девочка, которую поцеловал президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями дагестанского города Дербент, поделилась эмоциями с mk.ru. Оказалось, что ее зовут Фатима, ей 13 лет. Она рассказала, что не растерялась, но было неожиданно.

По ее словам, жители долго и терпеливо ждали главу государства, поскольку очень хотели его увидеть.

Жители Дербента встретили президента России Владимира Путина восторженными возгласами.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».