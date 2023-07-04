Путин встретился в Кремле с девочкой, не сумевшей увидеть его в Дербенте

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Раисат Акиповой из Дагестана, которая расстроилась, что не смогла увидеться с президентом в Дербенте, передает РИА Новости.
Путин рассказал, что ему показали фото девочки, где она плачет, после чего он решил пригласить ее с родителями в Москву.
«Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», — сказал он.
Президент пригласил гостью посмотреть, где он работает, и после этого вместе попить чай.
Ранее девочка, которую поцеловал президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями дагестанского города Дербент, поделилась эмоциями с mk.ru. Оказалось, что ее зовут Фатима, ей 13 лет. Она рассказала, что не растерялась, но было неожиданно.
По ее словам, жители долго и терпеливо ждали главу государства, поскольку очень хотели его увидеть.
Жители Дербента встретили президента России Владимира Путина восторженными возгласами.
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».