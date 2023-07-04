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Турция потребовала от Израиля немедленно остановить операцию в Дженине

Глава МИД Турции Фидан заявил, что Анкара осуждает действия Израиля в Дженине

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Goran Tomasevic/Reuters

Власти Турции будут работать вместе с Иорданией над стабилизацией ситуации на Западном берегу реки Иордан, где Израиль запустил контртеррористическую операцию, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает ТАСС. По его словам, Анкара требует от Тель-Авива немедленного завершения насилия в регионе.

«Мы решительно осуждаем действия Израиля в отношении мирных палестинцев. Вместе с Иорданией мы будем прилагать усилия для обеспечения в регионе спокойствия», — отметил Фидан.

Израиль объявил о начале операции на Западном берегу реки Иордан еще в ночь на 3 июля. Целью Тель-Авива стал город Дженин и одноименный лагерь для беженцев. По информации властей Палестины, в результате операции Израиля уже пострадали свыше 100 человек. Палестинская сторона объявила о прекращении всех контактов с Тель-Авивом на фоне действий еврейского государства.

Ранее США обвинили Израиль в создании препятствий на пути к миру с Палестиной.

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