Власти Эстонии порекомендовали Киеву перевыполнить условия для вступления в ЕС

Эстонский премьер-министр Кая Каллас в беседе с газетой Express заявила, что властям Украины не следует ожидать «подарка» в вопросе вступления в Евросоюз.

«Эта страна уже приложила много усилий», — подчеркнула она.

При этом Каллас отметила, что украинские власти должны постараться на все 120% в выполнении требований для членства в Европейском союзе.

По мнению премьера Эстонии, чиновникам Украины необходимо будет «проявить себя» и последовать всем правилам политического объединения.

В июне Каллас высказала мнение, что сейчас для Украины важнее получить членство в НАТО, чем вступить в Евросоюз. По ее словам, для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз есть ряд условий, которые Киев должен соблюсти на 110%, после чего ЕС со своей стороны внесет вклад и даст «зеленый свет» на принятие украинского государства в свои ряды.

Ранее Каллас заявила, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждет сюрприз.