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В ГД инициировали создание спецдоменов для сайтов организаторов азартных игр

Депутат Госдумы Сухарев предложил создать поддомен для сайтов игорных организаций

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Depositphotos

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разработать специальный поддомен для размещения сайтов игорных организаций. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, в последнее время лица, не имеющие лицензий на игорную деятельность, создают в интернете незаконно работающие онлайн-ресурсы якобы букмекерских контор и казино, которые не регулируются законом и не гарантируют россиянам возврата денежных средств. По внешнему виду их сложно отличить от легальных сайтов, добавил он.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности создания специального поддомена с ограниченным доступом», — указал Сухарев.

Депутат отметил, что на подобной площадке следует разместить онлайн-ресурсы только законно работающих на территории РФ организаторов азартных игр, а доступ третьим лицам, в том числе мошенникам, к нему запретить.

Согласно информации издания, сейчас в России уже есть специальные поддомены с ограниченным доступом, к примеру, gov.ru, который используется органами власти.

В марте в службе безопасности Украины сообщили, что ведомству удалось разрушить крупную схему отмывания нелегальных доходов запрещенного игорного бизнеса через один из киевских банков.

Ранее в Ассоциации игорных зон России назвали самое доходное мероприятие последних полутора лет.

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