Крым предъявил иск по водной блокаде трем украинским ответчикам

Председатель комитета по законодательству крымского парламента и заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Крыма Сергей Трофимов заявил, что иск по водной блокаде полуострова предъявлен трем украинским ответчикам, сообщает РИА Новости.

Ответчиками являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. По словам Трофимова, украинские ответчики в обязательном порядке должны прибыть в суд и высказать свою точку зрения по этому поводу. При этом он подчеркнул, что их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса.

Как сказал депутат, работа по подготовке иска велась в течение полутора лет. Трофимов отметил, что с помощью документов подтверждены все средства, потраченные на преодоление последствий водной блокады из бюджета Крыма. Поэтому, подчеркнул он, украинской стороне будет крайне сложно с чем-то не согласиться.

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