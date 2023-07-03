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Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Президент Украины Зеленский заявил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы был нанесен воздушный удар. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, у Украины пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию страны. Он также заявил, что «очередной удар» был нанесен по городу Сумы, в частности «по зданию Службы безопасности Украины», добавив, что » в результате ударов есть раненые, есть погибшие».

Российское Министерство обороны на данный момент не комментировало эту информацию. Власти России неоднократно заявляли, что в рамках специальной военной операции не наносятся удары по гражданским объектам.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный комбинированный воздушный удар по jобъектам в Киеве с использованием крылатых ракет и беспилотников. Уточняется, что предположительно, удар наносился ракетами Х-101/555 и беспилотниками «Герань-2».

В ночь на 2 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины. Как написал Кличко в своем Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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